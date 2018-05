Rheinische Post: Grüne zweifeln an Cordt als richtige Besetzung für Bamf-Spitze

Die flüchtlingspolitische Sprecherin der

Grünen-Fraktion im Bundestag, Luise Amtsberg, hat Zweifel an Jutta

Cordt als Chefin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf).

„Wenn sich weiter verdichtet, dass die Leiterin des Bamf entweder

Hinweise ignoriert hat oder nicht hinreichend informiert wurde, ist

sie kaum mehr zu halten“, sagte Amtsberg der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Dienstagausgabe). Denn dann könnten die Probleme

auch nicht mit Frau Cordt an der Spitze des Bamf gelöst werden. Einen

Untersuchungsausschuss zum Skandal um mutmaßlich falsche Bescheide

lehnte Amtsberg erneut ab. „Der große Nachteil eines

Untersuchungsausschusses ist seine lange Dauer“, sagte Amtsberg. Es

reiche nicht, wenn man erst in zwei Jahren wisse, was schief gelaufen

ist. „Die Missstände im Bamf müssen unverzüglich aufgeklärt und

behoben werden.“ Die von den Grünen beantragte Sondersitzung des

Innenausschusses wird nicht vor dem 28. Mai stattfinden, wie die

„Rheinische Post“ erfuhr. Nach Antrag der Grünen-Fraktion sollte der

Ausschuss eigentlich bereits an diesem Donnerstag tagen.

