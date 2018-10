Rheinische Post: Grünen-Politiker kritisiert Fristverlängerung für betäubungsloses Kastrieren von Ferkeln

Der Grünen-Politiker Friedrich Ostendorff hat

die von der großen Koalition beschlossene Fristverlängerung bis zum

Verbot betäubungsloser Kastration von Ferkeln um zwei Jahre scharf

kritisiert. „Die Politik hat seit dem Bundestagsbeschluss fünf Jahre

Zeit gehabt, die Voraussetzung für das Verbot bis zum 1. Januar 2019

zu schaffen. Anstatt zu handeln, wurde Zeit verschwendet. Das

Ergebnis ist völlig unbefriedigend“, sagte Ostendorff der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Mittwoch). Notfalls wäre eine

weitere Übergangsfrist um drei Monate akzeptabel gewesen, die

Verlängerung um zwei Jahre sei völlig unnötig. „Was hat die SPD da

geritten, nun als Partei, die etwas für den Tierschutz tun will,

einem solchen Ergebnis zuzustimmen?“ Der gelernte Landwirt plädiert

für die Vollnarkose bei der Kastration der Ferkel, die 80 Sekunden

dauere. Nach einem Kurzschlaf seien die Tiere wieder quietschfidel.

Die diskutierte Lokalanästhesie sei zwar schmerzlindernd, schalte den

Schmerz aber nicht aus – das werde in Zukunft aber vorgeschrieben. Er

zeigte sich enttäuscht, dass die neue Landwirtschaftsministerin Julia

Klöckner (CDU) keine Bewegung in das Bemühen zum Schutz der Ferkel

schon ab nächstem Jahr gebracht habe. „Frau Klöckner lächelt das nur

weg.“

