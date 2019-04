Rheinische Post: Gutachter plädieren für NRW-Wohnungsaufsichtsgesetz

Die im NRW-Koalitionsvertrag angekündigte

Überprüfung des umstrittenen Wohnungsaufsichtsgesetzes ist

abgeschlossen. Das von NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) in

Auftrag gegebene Gutachten, das der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Samstag) vorliegt, spricht sich eindeutig für den Erhalt des

Gesetzes aus. Darin heißt es: „Aus Sicht der Gutachter besteht kein

grundlegender Änderungsbedarf beim WAG. Vielmehr hat sich das WAG in

seiner bisherigen Fassung bewährt (…).“ Für einen Teil der

Anwenderkommunen sei das Instrument sogar „unverzichtbar“. Das Gesetz

war 2014 von der rot-grünen Vorgängerregierung gegen die Stimmen von

CDU und FDP verabschiedet worden. Laut Gutachten wurde es seither von

173 oder 44 Prozent der NRW-Kommunen rund 9000 Mal angewendet.

Scharrenbach sagte der Redaktion: „Das Ergebnis zeigt auf, dass keine

Veränderungsbedarfe am Wohnungsaufsichtsgesetz vorgetragen werden.

Das Gutachten wird dem Landtag zur Beratung und Befassung übersandt.“

