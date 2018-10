Rheinische Post: Härte gegen Riad Kommentar Von Michael Bröcker

Der Tod des regimekritischen Journalisten

Khashoggi reiht sich ein in die Historie der doppelten Standards des

saudischen Königshauses. Nach außen reformorientiert und modern, nach

innen brutal und bisweilen tödlich. Zunächst wurde so getan, als

hätte Khashoggi das Konsulat verlassen, dann war es plötzlich ein

unerklärlicher, tödlicher Streit. Wer soll all das glauben? Die

Indizien sind erdrückend. Und sie passen zu dem Bild eines

Königshauses, das die Wertschätzung und das Geld der modernen Welt

anlocken will und selbst im Mittelalter verharrt. Zur Erinnerung: Der

saudische Blogger Raif Badawi, ausgepeitscht wegen Islamkritik, sitzt

noch in Haft. Darf man so ein Regime hofieren? Nein! Realpolitik hat

Grenzen. Und nichts schmerzt autoritäre Herrscher wie Mohammed bin

Salman mehr als der Liebesentzug der Mächtigen der Welt. Das

Fernbleiben großer Konzerne und Investoren beim Wüsten-Davos,

Sanktionen und ein Stopp sämtlicher Militärlieferungen wären das

Minimum. Frau Nahles hat recht: Das Verhältnis des Westens zu

Saudi-Arabien muss grundsätzlich auf den Prüfstand.

