Rheinische Post: Hoffnung auf Merkel

von Kristina Dunz

Kein Krieg wird mit Bomben beendet. Damit das Töten wirklich

aufhört, braucht es ein Abkommen. Das erreicht man nicht mit Waffen,

sondern nur mit Verhandlungen. Angela Merkel hat in der Ukraine-Krise

bewiesen, dass sie Kriegsgegner an einen Tisch holen kann, auch wenn

es bis heute keinen wirklichen Frieden in dem Land gibt. Die Hoffnung

auf ihr Können als Krisenmanagerin ist aber immer noch so groß, dass

sich selbst der Linkspolitiker Gysi eine „neutrale“ Vermittlerrolle

der Kanzlerin im Syrien-Konflikt wünscht. Nun kann Merkel nicht

zaubern. Im Westen poltert ein völlig unberechenbarer US-Präsident,

der vielen Angst einflößt, dass er einmal via Twitter einen Krieg

auslöst, und sei es aus Versehen. Im Osten sitzt ein Kreml-Chef, der

für Russlands Einfluss als Weltmacht um jeden Millimeter kämpft. Aber

Merkel hat eines allen anderen möglichen Vermittlern voraus: die

Aufnahme hunderttausender syrischer Flüchtlinge. So sehr sie dadurch

innenpolitisch unter Druck geraten ist – außenpolitisch hat sie damit

ein Alleinstellungsmerkmal. Als Friedensbotschafterin.

