Rheinische Post: Hofreiter fordert Union zu Erwachen aus „Klima-Koma“ auf

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat die

Union vor einem für diesen Dienstag geplanten „Werkstattgespräch“ der

CDU dazu aufgerufen, schnell wirksame Klimaschutzmaßnahmen auf den

Weg zu bringen. „Ich hoffe, die CDU nutzt ihr Werkstattgespräch, um

aus dem Klima-Koma zu erwachen“, sagte Hofreiter der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Dienstag). Jahrelang habe die Union versucht, das

Thema totzuschweigen und in der Koalition wirksame Maßnahmen immer

wieder ausgebremst. „Auch heute ist noch völlig unklar, mit welchen

Maßnahmen die Bundesregierung das Pariser Klimaabkommen einzuhalten

plant. Wir erleben stattdessen ein wildes Durcheinander von

Einzelmaßnahmen, die bisher in keiner Weise der Herausforderung

angemessen sind“, sagte Hofreiter. Viel Zeit bleibe der Koalition

nicht, sich zu einigen. „Wir fordern Union und SPD auf, ein

wirksames, sozialverträgliches und umfassendes Klimaschutzpaket

zusammenstellen und am 20. September auf den Weg bringen.“ Die Zeit

des Nichthandelns sei vorbei, „es müssen endlich die Macher ran“, so

Hofreiter.

