Rheinische Post: Integrationsbeauftragte fordert Qualitätsoffensive für Flüchtlingskurse

Die Integrationsbeauftragte der

Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), hat eine

Qualitätsoffensive bei den Integrationskursen für Flüchtlinge

gefordert. Ein Sieben-Punkte-Forderungskatalog der Staatsministerin

im Kanzleramt sieht unter anderem vor, die individuelle

Leistungsfähigkeit der Migranten stärker zu berücksichtigen, die

Wartezeiten zu verkürzen und berufsbegleitende Sprachangebote

auszubauen. Der Forderungskatalog, der bereits an Innenminister Horst

Seehofer (CSU) ging, liegt der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Samstag) vor. Trotz unterschiedlicher Voraussetzungen würden derzeit

„alle Teilnehmer 600 Stunden bis zum Abschlusstest durch den Kurs

,gezogen– – teils ohne ausreichend auf die individuellen

Lernfortschritte Rücksicht zu nehmen“, heißt es in dem Papier. Um

besser auf die Bedürfnisse der Migranten eingehen zu können, müsse

die Kursteilnehmerzahl von 25 wieder auf 20 reduziert werden. „Um die

Regeln und Prinzipien sowie die Werte und Gepflogenheiten des

friedlichen Zusammenlebens von Anfang an zu vermitteln, sollten

Erstinformations- und Wegweiserkurse eingeführt werden“, fordert

Widmann-Mauz zudem. Diese sollten den Integrationskursen

vorgeschaltet und notfalls in der Herkunftssprache vermittelt werden.

Hinterher müssten sich Berufssprachkurse an die Integrationskurse

anschließen. Auch der Eigenkostenbeitrag für Geringverdiener müsse

reduziert werden. „Denkbar wäre eine Härtefallregelung, wonach

Personen, die über ein Einkommen unterhalb der Pfändungsgrenze

verfügen, von der Kostentragungspflicht befreit werden“, heißt es in

dem Forderungskatalog. „Nötig ist eine echte Qualitätsoffensive bei

den Integrationskursen“, sagte Widmann-Mauz der Zeitung. „Die Kurse

müssen stärker auf die verschiedenen Zielgruppen zugeschnitten

werden. Der Arzt aus Syrien hat nun mal andere Voraussetzungen als

der junge Mann ohne Ausbildung aus Somalia“, sagte die

Integrationsbeauftragte. Nach aktuellen Daten des Bundesamts für

Migration und Flüchtlinge (BAMF), die der „Rheinischen Post“

vorliegen, ist die monatsdurchschnittliche Zahl der Integrationskurse

im laufenden Jahr gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Die Zahl der

begonnenen Integrationskurse zwischen Januar und Ende Juli des

laufenden Jahres betrug 8437, so das BAMF. Das waren

monatsdurchschnittlich rund 1200. Im Jahr 2017 dagegen wurden

insgesamt 18.915 oder monatsdurchschnittlich mehr als 1570

Integrationskurse begonnen.

