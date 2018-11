Rheinische Post: IW-Studie: Immer mehr Hochqualifizierte aus dem Westbalkan

Die Zahl der hochqualifizierten Zuwanderer aus

den Westbalkan-Staaten hat einer neuen Studie zufolge in den

vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Das geht aus der Untersuchung

des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor,

die der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Montag) vorliegt. Demnach

sind derzeit rund 270.000 Personen aus den sechs Staaten des

Westbalkans in Deutschland beschäftigt, darunter 162.000 Fachkräfte.

Das seien 45 Prozent mehr als 2012, so das IW. Die Zahl der

Asylbewerber aus dem Westbalkan mit eher geringerer Qualifikation sei

dagegen im vergangenen Jahr auf 20.000 gesunken. Die Verbesserung der

Qualifikationsstruktur sei auf die veränderte Migrationspolitik der

Bundesregierung zurückzuführen. „Die Zuwanderer aus dem Westbalkan

tragen entscheidend zur Fachkräftesicherung bei“, sagte

IW-Studienautor Wido Geis-Thöne.

