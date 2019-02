Rheinische Post: Klingbeil wirft Ziemiak in Sozialdebatte Abgehobenheit vor

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat seinem

CDU-Amtskollegen Paul Ziemiak im Ringen um eine Verbesserung des

Sozialstaates Abgehobenheit vorgeworfen. „Ich kann verstehen, dass

Ziemiak sich profilieren will, aber mit seinen Äußerungen ist er

etwas übers Ziel hinausgeschossen“, sagte Klingbeil der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Dienstag) mit Blick auf Ziemiaks Äußerungen in

der „Welt am Sonntag“, die SPD strebe etwa mit einer Abschaffung der

Sanktionen für junge Hartz-IV-Empfänger auf Kosten des Landes eine

Selbsttherapie an. Klingbeil sagte, Millionen von Menschen in

Deutschland seien darauf angewiesen, dass die Politik ernsthaft an

Lösungen für ihre Probleme arbeite – zum Beispiel bei der Grundrente

und bei der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld. „Das als

–Therapiesitzung– zu bezeichnen, ist ziemlich abgehoben und zeugt

davon, dass viele in der Union das Gespür für die Alltagsprobleme

verloren haben“, sagte Klingbeil.

