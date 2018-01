Rheinische Post: Kommentar / Ablasshandel = Von Florian Rinke

Donald Trump war begeistert: „Ein gewaltiger

Gewinn für die amerikanischen Arbeiter und die USA“, twitterte der

US-Präsident, als Apple seine Pläne vorstellte. Und in der Tat

klingen die Zahlen großartig: 20.000 neue Jobs und eine Steuerzahlung

von 38 Milliarden US-Dollar auf ein gewaltiges Vermögen, das der

Konzern bislang günstig im Ausland parkte und nun in die USA holt.

Doch der Preis ist hoch. Denn die USA locken mit Dumping-Steuersätzen

all jene Konzerne, die lange Zeit alles unternommen haben, um ihr

Vermögen vor dem US-Fiskus möglichst geschickt (und oft in

Steueroasen) zu verstecken. Ähnlich wie in Deutschland, wo

Steuerhinterzieher straffrei bleiben, wenn sie sich rechtzeitig

selbst anzeigen, stellt sich die Frage nach der Moral: Sollten

Personen oder Firmen, die lange alles daran gesetzt haben, möglichst

unsolidarisch zu sein, dafür am Ende noch belohnt werden? Nein.

Deswegen sollte man die Geste von Apple nicht als noblen Zug

missverstehen. Der Konzern macht weiter wie bisher; nur dass die

Steueroase jetzt USA heißt.

