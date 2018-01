Westfalenpost: Klarheit statt Konfusion / Kommentar von Joachim Karpa zum Sturm Friederike

Ein Orkan zieht übers Land. Eltern und Kinder hängen

in der Luft. Müssen die Kinder zur Schule? Ja oder nein? Wer bestimmt

das? Die Diskussion darüber, der Schulpflicht nachzukommen, erreicht

mit jeder Windböe höhere Drehzahlen. Warum das so ist? Weil die

politischen Verantwortlichen nicht fähig sind, eine Entscheidung zu

treffen, die so lautet: Der Unterricht im Land fällt aus, und die

Schulen bleiben geschlossen. Klare Ansage. Aber nein, es läuft

anders. Das Schulministerium verweist auf die Verantwortung der

Eltern. Sie müssen wissen, ob dem Nachwuchs der Weg in die Schule

zugemutet werden kann. Gut möglich, dass ihnen die Schule die

Entscheidung abnimmt und nach Absprache mit Schulträger und

Bezirksregierung die Schule schließt. Die Folgen sehen wir. Wirrwarr

und Unsicherheit. Whats-App-Gruppen laufen heiß. Der Verweis auf den

Erlass des Ministeriums zum Thema Unterrichtsbefreiung hilft nicht.

Verklausuliertes Deutsch, das niemand versteht. Bei Katastrophen

aller Art, Sturm mit Ansage gehört dazu, bilden Regierungen in der

Regel Krisenstäbe. Hier laufen alle Daten und Fakten zusammen.

Niemand weiß mehr zur Lage. Hier müssen die Entscheidungen fallen.

Der Ernstfall braucht Klarheit, keine Konfusion. Der nächste Orkan

kommt bestimmt.

