Rheinische Post: Kommentar: Bisher nur ein Plan

Es ist ein zentrales Projekt der schwarz-gelben

Landesregierung – die Rückkehr zur neunjährigen Gymnasialzeit (G9).

Dass Schüler in NRW im Vergleich zu G8 künftig deutlich mehr

Unterricht haben sollen, kommt dabei nicht überraschend. Schließlich

gehen sie ja auch ein Jahr länger zur Schule. Dass aber auch

gegenüber dem alten G9 mehr Stunden erteilt werden, war nicht

selbstverständlich. Das ist eine gute Nachricht.

Doch es gibt auch schlechte. Die Stundentafel ist so angelegt,

dass die Schulen ohne Nachmittagsunterricht auskommen. Für Fünft- und

Sechstklässler könnte künftig sogar schon mehrmals in der Woche die

Schule um kurz nach zwölf Uhr zu Ende sein. Ein Rückschlag für die

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ebenfalls enttäuschend: Weder

Wirtschaft noch Informatik werden künftig als eigenständige Fächer

unterrichtet. Wegen Lehrermangels. Damit zeigt sich: Auch die besten

Stundentafeln werden nichts nützen, wenn es der Schulministerin nicht

gelingt, die tausenden offenen Lehrerstellen zu besetzen. Das ist es,

was am Ende über den Erfolg von G9 entscheidet.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell