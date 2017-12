Rheinische Post: Kommentar / Bürgerversicherung = Von Eva Quadbeck

Würde man das Gesundheitssystem neu am

Reißbrett entwerfen, dann wäre die Bürgerversicherung eine gute Idee.

Doch Politik kann nicht am Reißbrett, sondern muss auf dem Boden der

Tatsachen gemacht werden. Ein Umbau des Systems aus privaten und

gesetzlichen Krankenversicherungen hin zu einer Bürgerversicherung

wird die Versprechen nicht halten können, die ihre Befürworter damit

verbinden. Was die Unterstützer einer Bürgerversicherung mit

Zwei-Klassen-Medizin beschreiben, speist sich weniger aus dem

Unterschied von privat und gesetzlich. Vielmehr werden im

Gesundheitssystem jene benachteiligt, die alt und wenig gebildet

sind. Mit einer Bürgerversicherung wird man das nicht beheben können.

Zudem wäre der erste Schritt in eine Bürgerversicherung für die

gesetzlich Versicherten zunächst einmal teuer. Denn man kann die

Privaten nicht einfach abschaffen. Man kann den Versicherten nur

Wechselangebote machen. Diese würden aber vor allem die Älteren und

die Chroniker annehmen, was wiederum die gesetzlichen Kassen belasten

wird.

