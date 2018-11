Rheinische Post: Kommentar: Das Prinzip Hoffnung

VON EVA QUADBECK Die Islamkonferenz ist vor

zwölf Jahren ins Leben gerufen worden. Bei ehrlicher Betrachtung muss

man feststellen, dass das Zusammenleben von Muslimen und

Nicht-Muslimen in Deutschland damals unkomplizierter war, als es

heute ist. Bislang hat die Islamkonferenz auch ihr eigentliches

Anliegen verfehlt – den Muslimen in Deutschland eine Stimme zu geben.

Die Gruppen und Verbände sind so zerstritten, dass das niemals

gelungen ist. Warum es mit einem Neustart nun besser werden soll,

erschließt sich erst einmal nicht. Dennoch ist der Versuch richtig,

die Islamkonferenz neu aufzulegen. Die zu lösenden Aufgaben sind

enorm: Innenminister Horst Seehofer, der über Monate als Spalter

aufgetreten ist, hat nun die richtigen Impulse gesetzt, indem er eine

eigene Organisation und Finanzierung der Muslime in Deutschland

fordert und sie dadurch von Einflüssen aus dem Ausland befreien will.

Doch reden allein hilft nicht weiter. Bund und Länder sollten

verbindliche Regelungen mit den Muslimen über das religiöse und

gesellschaftliche Miteinander anstreben.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell