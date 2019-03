Rheinische Post: Kommentar: Der mordende Raser

Von Henning Rasche: Ferdinand von Schirach,

umtriebiger Schriftsteller und Jurist, hat jüngst in einem Interview

behauptet: „Die großen Kämpfe im Strafrecht sind ausgefochten.“ Es

ist ein Satz, der von einem erstaunlichen Desinteresse an der

Gegenwart zeugt. Es ist überdies ein Satz, der grundfalsch ist. Nur

weil Strafprozesse kein NS-Unrecht mehr aufklären müssen (und auch

das tun sie zuweilen), sind nicht auf ewig alle Fragen geklärt. Das

hat zuletzt der Bundesgerichtshof mit seinem Mord-Beschluss unter

Beweis gestellt. Zum ersten Mal ist ein Raser rechtskräftig wegen

Mordes verurteilt worden. Das ist ganz und gar nicht langweilig.

Mörder ist, wer einen anderen Menschen mit bestimmten Mitteln oder

aus bestimmten Gründen tötet. Aber zu welchem Zeitpunkt muss sich ein

Mensch bewusst für den Tod eines anderen entscheiden, um Mörder zu

werden? Wie stark muss der Wille ausgeprägt sein? Keine brandneuen,

aber gewiss spannende Fragen. Der Bundesgerichtshof sagt: Wer mit 155

Stundenkilometern in die Gegenfahrbahn fährt, dem ist das Leben

anderer egal. Er ist ein Mörder. Der Bundesgerichtshof hat richtig

entschieden.

