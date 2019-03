Rheinische Post: Kommentar: Netanjahus Sünden

Von Susanne Knaul: Die Ära Benjamin Netanjahu

nähert sich ihrem Ende. Über kurz oder lang wird Israels

Regierungschef vor Gericht gestellt werden. Selbst wenn er die

Parlamentswahlen Anfang April noch für sich entscheiden sollte,

dürfte es ihm kaum noch gelingen, eine regierungsfähige Koalition

aufzustellen. 13 Jahre lang hat Netanjahu Israel regiert, und in

Sachen Korruption war er vermutlich auch nicht schlimmer als einer

seiner Amtsvorgänger, Ehud Olmert, der dafür hinter Gitter musste.

Netanjahus weit größeres Vergehen, für das ihn aber kein Richter zur

Verantwortung ziehen wird, ist sein stetes Untergraben grundlegender

demokratischer Werte. Netanjahu möchte die Meinung Andersdenkender

nicht hören. Kritiker der Besatzungspolitik und seiner rechten

Regierung werden geschmäht und mit immer neuen Gesetzen in die Enge

getrieben. Und seine Regierung sägte sogar an einem Grundpfeiler des

Rechtsstaates, der Gewaltenteilung, als sie per Gesetz dem Obersten

Gerichtshof die Autorität nehmen wollte, Gesetze für

verfassungswidrig zu erklären. Netanjahus schlimmste Sünden sind

politischer Natur.

