Rheinische Post: Kommentar / Deutschland muss seine Rolle annehmen = Von Eva Quadbeck

Das Auseinanderdriften der Partner der freien Welt ist in

Afghanistan konkret zu besichtigen. Die Mission im Kampf gegen die Taliban ist

dort noch längst nicht erfüllt. Im Gegenteil: Die Angriffe der islamistischen

Kämpfer haben wieder deutlich zugenommen. Während sich die Lage verschärft, sind

insbesondere aber die Amerikaner der Mission müde. Präsident Donald Trump würde

seine Truppen lieber heute als morgen abziehen. Die größte Herausforderung des

Afghanistan-Einsatzes liegt also nicht in der verschärften Sicherheitslage,

vielmehr ist es das Bemühen, die Amerikaner im Spiel zu halten.

Der alte Satz des früheren Verteidigungsministers Peter Struck, wonach

Deutschland auch am Hindukusch verteidigt wird, hat weiter Gültigkeit. Im Fall

eines überstürzten Abzugs der internationalen Truppen würden die islamistischen

Kräfte in Afghanistan schnell wieder Oberhand gewinnen. Die Gefahr, dass von

dort auch wieder Terror in die freie Welt exportiert wird, wäre groß. Es gibt

also ein Eigeninteresse Europas und der USA, den Einsatz fortzusetzen.

Deutschland muss seine Rolle als starke Mittelmacht in Europa annehmen. Es darf

sich aber auch nicht übernehmen. Konkret heißt das für Afghanistan, den Frieden

dort so weit zu sichern, dass die Taliban und der IS von dort aus keine

internationalen Terrornetzwerke unterhalten können. Aber zu glauben, man könne

mit dem Militäreinsatz den Menschen in Afghanistan auch Freiheit, Demokratie und

Gleichberechtigung bringen, ist eine Illusion. Das müssen die Bürgerinnen und

Bürger dort selbst wollen und installieren. Sobald die afghanischen

Sicherheitskräfte in der Lage sind, die Taliban selbst in Schach zu halten,

sollten die Truppen abziehen. Bis dahin aber müssen sie unbedingt bleiben.

