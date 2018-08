Rheinische Post: Kommentar / Ein Grund zur Hoffnung VON ULRICH KRÖKEL

Die globale Lage und vor allem die

wirtschaftliche Situation in Russland scheinen Wladimir Putin zu

denken zu geben. Bester Beleg dafür war sein Besuch bei Kanzlerin

Angela Merkel auf Schloss Meseberg. Es war bereits das zweite

Arbeitstreffen innerhalb von drei Monaten, und dies, obwohl das

deutsch-russische Verhältnis seit der Krim-Annexion als schwer

gestört gilt. Ein weiteres Indiz für den Willen, die Dinge wieder

einigermaßen in Ordnung zu bringen, war das Schweigen, in das sich

Merkel und Putin anschließend hüllten, frei nach der Devise:

Vertrauen durch Vertraulichkeit. Dabei dürften es vor allem

ökonomische Gründe sein, die Putin dazu veranlassen, den einen oder

anderen Stabilitätsanker zu werfen. Die Wirtschaft des Riesenreiches

befindet sich nicht in einer akuten, aber in einer schwelenden Krise.

Der Kreml hat zuletzt angekündigt, das Renteneintrittsalter und die

Mehrwertsteuer zu erhöhen. Im Land beginnt es zu brodeln. Merkel

wiederum, der kaum etwas wichtiger ist als Stabilität, scheint Putins

schwelende Not früh erkannt zu haben. Unter dem Strich ist das ein

Grund zur Hoffnung.

