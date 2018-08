Rheinische Post: Kommentar / Angeschlagene SPD buhlt um die Rentner = VON BIRGIT MARSCHALL

Die Rentenpolitik wird den nächsten

Bundestagswahlkampf bestimmen. Die heftigen Reaktionen auf einen

Vorstoß des Vizekanzlers haben darauf einen Vorgeschmack gegeben.

Dabei war das, was Scholz sagte, für einen Sozialdemokraten im Grunde

eine Selbstverständlichkeit und auch noch sehr vage. Die SPD bestehe

darauf, dass die Regierung auch nach 2025 ein stabiles Rentenniveau

garantieren werde, so Scholz. Damit gab der Finanzminister schon mal

die Linie der angeschlagenen SPD vor: Wenn es darum gehen wird, auch

den Rentnergenerationen ab 2025 zur Seite zu stehen, können diese auf

die SPD zählen. Die anderen Parteien dagegen fühlen sich – im Moment

– etwas stärker der Generationengerechtigkeit verpflichtet. In der

Sache geht Scholz in die falsche Richtung. Ein garantiertes

Rentenniveau von 47 oder 48 Prozent auch nach 2025 wird die jüngeren

Generationen finanziell überfordern. Der Grund dafür ist die

demografische Entwicklung. Von 2030 an wird die Zahl der Rentner

wegen der geburtenstarken Jahrgänge weiter deutlich ansteigen,

während zugleich die Zahl der Beitragszahler abnehmen wird. Spannend

wird sein, an welcher Steuerschraube die Regierung dreht und ob das

Rentenalter weiter steigen soll.

