Rheinische Post: Kommentar: Europa schneller besser machen

Als Herz Europas wird sie bezeichnet. Als Motor

der europäischen Integration. Als Kern des historischen

Zusammenschlusses. In den Sonntagsreden der Politiker wird die

deutsch-französische Freundschaft beschworen und besungen. Auch

gestern wieder beim Zusammentreffen von Angela Merkel und Emmanuel

Macron. Es ist ja richtig: Ohne die besondere Partnerschaft der

einstigen Feinde wäre eine europäische Integration, wie wir sie heute

dankbar erleben dürfen, nie vorstellbar gewesen. Konrad Adenauer und

Charles de Gaulle haben mit persönlichem Einsatz und den

gegenseitigen Besuchen 1962 (erst die gemeinsame Messe in der

Krönungskathedrale von Reims, dann die umjubelte Deutschlandreise des

Generals) den Geist des Élysée-Vertrags geprägt, der 1963 geschlossen

wurde. Dieser Geist fehlt heute etwas. Paris und Berlin haben es in

den vergangenen Jahren in der Schulden-Krise und in der

Migrationsdebatte nicht geschafft, die Spaltung der EU in Nord und

Süd, Ost und West zu verhindern. Die Vorschläge von Präsident Macron

sind auch deshalb so wichtig, weil sie den Diskurs beleben und

Impulse geben. Deutschland muss nun rasch und klar antworten, damit

es spätestens bis zur Europawahl im Mai 2019, besser schon zum

Jahrestag des Élysée-Vertrags im Januar, konkrete Fortschritte gibt.

Diese müssen dort erfolgen, wo eine stärkere Zusammenarbeit Sinn

macht. Stichworte: gemeinsames Asylsystem, Schutz der Außengrenzen,

Verteidigungsunion, Terrorbekämpfung, Harmonisierung der

Steuersysteme, Abbau von Hemmnissen im Binnenmarkt. Was Europa nicht

besser macht, ist ein Finanzsystem, das die Prinzipien des

Stabilitätspakts aushöhlt und Haftung und Verantwortung voneinander

trennt. Solange der Bundestag die Gelder für den Rettungsschirm (oder

einen neu zu gründenden Europäischen Währungsfonds) freigibt, müssen

dort die Entscheidungen getroffen werden. Wenn Frankreich und

Deutschland Europa neu gründen wollen, müssen sie im Alltag der

Menschen ansetzen. Europa erlebbarer machen, Vorteile schaffen.

Menschen zusammenführen. Staatspolitische Theorien helfen dabei

nicht. 30.000 Gratis-Interrail-Tickets für junge Erwachsene sind

dagegen ein gutes Beispiel für Initiativen, die das Beste Europas,

die Vielfalt der Kulturen in einem friedlichen Miteinander, spürbar

machen. Die deutsch-französische Partnerschaft braucht eine

Auffrischung, wenn deutsche Schüler lieber nach Kanada reisen statt

ins Nachbarland. Immer weniger Deutsche lernen Französisch, immer

weniger französische Jugendliche lernen Deutsch. Auch das ist ein

Thema, an dem man ansetzen kann.

