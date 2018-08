Rheinische Post: Kommentar / Große Worte = VON HENNING RASCHE

Es sind große Worte, die der Justizminister

gewählt hat und an denen man ihn wird messen müssen. Große Worte, um

den Missstand in den NRW-Gefängnissen zu beschreiben. Und ebenso

große Worte, um nun Besserung zu versprechen. Alles neu macht Peter

Biesenbach? Nein, erst einmal hat er nur eine neue

Organisationseinheit mit einem umständlichen Namen gegründet. Der

Justizvollzug in NRW soll vom Sanierungsfall zum Vorreiter werden.

Das ist ein komplizierter und langer Weg. Es gibt in den Gefängnissen

natürliche Probleme, die nur mit sehr viel Personal und sehr viel

Ausdauer zu beheben sind. Beides ist teuer. Das Vorhaben ist hehr.

Zwei große, neue Gefängnisse wünscht sich der CDU-Minister. Er sollte

bedenken, dass Wissenschaftler die ideale Größe einer Haftanstalt auf

rund 200 Plätze taxieren. In den hiesigen Gefängnissen sitzen

durchschnittlich mehr als 480 Häftlinge. Ziel sollten daher keine

großen, sondern angemessen große Anstalten sein. Die einzelnen

Straftäter müssen resozialisiert werden. Das geht nur mit intensiver

Betreuung.

