Rheinische Post: Kommentar / O–Learys neue Welt = VON GEORG WINTERS

Lange hat Ryanair-Chef Michael O–Leary in einer

eigenen Welt gelebt. In einer Welt, in der Fluggäste seiner Meinung

nach für Billigtickets über Scherben kriechen, in der man

Gehaltsforderungen lächerlich nennt, in der man mit

Standortverlagerungen droht, wenn einem die Ansprüche der Belegschaft

lästig werden. Ein Gutes hat der Tarifstreit somit auf jeden Fall –

O–Leary hat wenigstens einen Teil seiner schwer erträglichen Arroganz

abgelegt. Dazu hat er auch allen Grund. Denn Pilotenstreiks stellen

das Geschäftsmodell von Ryanair in Frage. Eine Airline mag so

preisgünstig sein, wie sie will – wenn der Geschäftsbetrieb nicht

funktioniert, weil der Arbeitgeber seine Bediensteten teils

unzumutbaren Arbeitsbedingungen aussetzt, bleiben die Kunden aus. Der

Markt spielt den Piloten in die Hände, weil Flugzeugführer knapp und

damit teurer werden. Ryanairs Problem: Es muss seinen Ruf als

Billigflieger retten, dafür die Kosten niedrig halten, ohne die

Piloten restlos zu vergraulen. Und wenn es die befriedigt, murren

Investoren, die Rendite sehen wollen. Da kann man schon mal kleinlaut

werden.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell