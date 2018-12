Rheinische Post: Kommentar / Guter EU-Plan = VON ANTJE HÖNING

Die vier Freiheiten des europäischen

Binnenmarktes sind von hohem Wert. Eine von ihnen ist die

Dienstleistungsfreiheit, wonach jeder EU-Bürger seine Dienste

innerhalb der gesamten Europäischen Union anbieten darf. Das soll den

Wettbewerb zum Wohle aller Verbraucher beleben. Diese Freiheit gilt

selbstredend auch für Spediteure aus Litauen und Rumänien. Doch

Freiheit bestimmt sich immer über ihre Grenzen und bedeutet nicht,

dass jeder machen kann, was er will. Übermüdete und alkoholisierte

Fahrer, die von ihren Arbeitgebern für Hungerlöhne durch Europa

gehetzt werden, haben nichts mit Freiheit und Wettbewerb zu tun,

sondern mit Ausbeutung und Missbrauch. Zugleich gefährdet diese

ruinöse Konkurrenz viele unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. Darum ist

es höchste Zeit, dass die EU-Staaten gegen solche Praktiken vorgehen.

Gewiss liegt der Teufel im Detail. So musste Österreichs

Verkehrsminister seinen Satz, es solle ein „absolutes

Kabinenschlafverbot“ geben, schon wieder zurücknehmen. Hotelbetten

für Brummifahrer wird es weiter nicht geben, aber mehr Standards,

Pflichten und Kontrollen. Gut so.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell