Rheinische Post: Kommentar / Schluss mit der Wegwerfgesellschaft VON CHRISTIAN SCHWERDTFEGER

Wer in diesen Tagen am Rhein spazieren geht,

dem dürften die Unmengen an Plastikmüll auffallen, die das

Niedrigwasser offengelegt hat. Und noch viel schlimmer als das ist,

was man nicht sieht: Die mikroskopisch kleinen Plastikteilchen im

Wasser, von denen man noch gar nicht weiß, wie gesundheitsschädigend

sie für Mensch, Tier und für die Umwelt allgemein sind. Etwas läuft

gewaltig schief in unserer Gesellschaft – und das schon seit vielen

Jahren. Der mit Plastik verseuchte Rhein ist dabei nur ein Beispiel

von vielen für den Schaden, den unsere Wegwerfgesellschaft der Umwelt

zugefügt hat. Dabei dürfte es mittlerweile jedem einleuchten, dass es

so nicht weitergehen kann und darf. Und dennoch ändert sich nur sehr

langsam etwas am Umweltbewusstsein der breiten Masse, die nach wie

vor nicht wirklich zu begreifen scheint, wie wichtig eine intakte

Natur für das Leben aller ist. Daher muss ein Ruck durch die

Gesellschaft gehen – und zwar ein ökologischer. Wir brauchen eine

Mentalität, die Umweltsünder ächtet. Kinder müssen es cool finden,

Müll zu trennen und auf die Umwelt achtzugeben. Es muss

selbstverständlich sein, dass Waren abgelehnt werden, wenn sie

unnötigerweise mit Plastik umhüllt sind.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell