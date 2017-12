Rheinische Post: Kommentar / Halbe Elternzeit für Väter = Von Kirsten Bialdiga

Eine gute Nachricht kommt zum Jahresende aus

Berlin. Die Ausgaben für Elterngeld erreichen einen neuen

Höchststand: rund 6,5 Milliarden Euro. Auch die Gründe für den

Anstieg sind erfreulich: eine steigende Geburtenrate, höhere

Gehälter, aber auch mehr Paare, die Elternzeit nehmen und die zwei

Partnermonate beantragen – wodurch die Ausgaben für den Bund steigen.

Damit das Instrument Elterngeld jedoch auch künftig seine

Anreizwirkung entfalten kann, muss der Höchstbetrag von 1800 Euro im

Monat den steigenden Gehältern angepasst, also erhöht werden. Nur so

ist es auf Dauer auch für Akademiker und die oft immer noch besser

verdienenden Väter attraktiv, eine Zeit lang auszusetzen und sich um

den Nachwuchs zu kümmern. Noch besser wäre es, nach dem Vorbild

skandinavischer Länder den Anreiz so zu setzen, dass das Elterngeld

dann am höchsten ausfällt, wenn sich Mutter und Vater die Auszeit für

ihre Kinder jeweils gleichberechtigt aufteilen. Das würde Frauen am

Arbeitsmarkt am meisten helfen.

