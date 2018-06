Rheinische Post: Kommentar / Haltungsverbot muss her = Von Christian Schwerdtfeger

Wer in NRW einen großen Hund (ab 40 Zentimeter

Höhe) halten möchte, benötigt einen Sachkundenachweis. Diesen muss er

den zuständigen Behörden vorlegen. Macht der Halter das nicht,

verstößt er gegen das Landeshundegesetz und macht sich strafbar. Das

ist vernünftig und richtig so. Wer giftige Skorpione, Spinnen und

Schlangen zu Hause hält, muss keine entsprechende Qualifikation zur

Haltung nachweisen. Dabei können diese Tiere – genauso wie Hunde –

für Menschen zur tödlichen Gefahr werden. Wer Vogelspinnen oder

Würgeschlangen hält, muss dies noch nicht einmal den Behörden melden.

Eine entsprechende Anzeigepflicht besteht nicht. Und ein

Haltungsverbot besonders gefährlicher Reptilien gibt es auch nicht.

Das ist unverständlich. Bestimmte Exoten gehören einfach nicht in

deutsche Wohnzimmer – und schon gar nicht in die Hände von Laien.

Daher sollte die Haltung von besonders giftigen und gefährlichen

Tieren gesetzlich verboten werden. Und für Reptilien, die den

Menschen nicht tödlich verletzen können, sollte eine Anzeigepflicht

bestehen.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell