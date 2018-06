Vize-Präsident Biden und Tony Blair eröffnen den ersten Kopenhagener Demokratie Gipfel

Kopenhagen/München – Demokratie und Freiheit geraten auf globaler Ebene unter zunehmenden Druck. Um dem zu begegnen, kommen am 22. Juni 2018 hochrangige internationale Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft zum Gründungsforum des Kopenhagener Demokratie Gipfel zusammen.

Auf der vom ehemaligen dänischen Premierminister und NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen einberufenen Konferenz werden Lösungen für aktuelle weltwirtschaftliche Herausforderungen diskutiert. Diese reichen vom Umgang mit autokratischen Staaten und zunehmendem Protektionismus bis hin zur Einmischung fremder Mächte in demokratische Wahlen. Zudem wird die Frage gestellt, wie technologische Disruptionen genutzt werden können, um die Integrität von demokratischen Wahlen, das Engagement der Bevölkerung und die Beteiligung der Wähler zu erhöhen.

Neben dem ehemaligen Amerikanischen Vize-Präsident Joe Biden werden dieses Jahr unter anderem der Dänische Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen, der ehemalige Premierminister des Vereinigten Königreiches Tony Blair, der mexikanische Präsident a.D. Félipe Calderon, der kanadische Ministerpräsident a.D. Stephen Harper und US Sekretär für Innere Sicherheit a.D. Michael Chertoff, der indische Wirtschaftsminister Suresh Prabhu, der ehemalige Präsident von Estonia Toomas Ilves und der spanische Ministerpräsident a.D. José Maria Aznar teilnehmen.

Die jährliche Copenhagen Democracy Summit ist eine Initiative der neu gegründeten gemeinnützigen Stiftung Alliance of Democracies Foundation, die sich der Förderung von Demokratie und freien Märkten verschrieben hat. Ziel ist es, Allianzen zwischen den Demokratien der Welt aufzubauen und aufstrebende Demokratien und Andersdenkende zu unterstützen.

Die Stiftung hat Ihren Sitz in Dänemark und wurde 2017 von Anders Fogh Rasmussen gegründet.

Anders Fogh Rasmussen:

„Die Weltdemokratie steht unter wachsendem Druck, die freie Meinungsäußerung und freier Handel sind gefährdet.“

„Niemand von uns sollte Freiheit oder Demokratie als selbstverständlich ansehen. Deshalb möchte ich wichtige und mächtige Stimmen für die Verteidigung der Demokratie zusammenbringen um Lösungen für gemeinsame Herausforderungen zu finden und die Gegenwehr des demokratischen Systems, das uns in den letzten 70 Jahren freier, wohlhabender und sicherer gemacht hat, initiieren.“