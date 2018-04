Rheinische Post: Kommentar: Harte Nuss für Olaf Scholz

Der Gleichheitsgrundsatz gilt auch, wenn es um

die Grundsteuer geht, hat das Verfassungsgericht klar gestellt. Gut

so, denn es darf nicht weiter sein, dass der Eigentümer einer Villa

in begehrter Lage genauso viel zahlt wie der in weniger guter Lage,

nur weil der Immobilienmarkt des Jahres 1964 ein anderer gewesen ist

als der von 2018. Oder dass die Differenzen auch in vergleichbaren

Lagen immer größer werden. Finanzminister Scholz hat nun eine harte

Nuss zu knacken. Er wird nicht verhindern können, dass die

Grundsteuer ab 2025 für viele dort steigen wird, wo es in den letzten

Jahrzehnten Wertsteigerungen gegeben hat. Sie wird umgekehrt in

schlechteren Lagen sinken. Einerseits für eine gerechtere Besteuerung

zu sorgen, andererseits aber einzelne nicht mehr zu belasten, wäre

eine Quadratur des Kreises. Das Allgemeinwohl muss über den

Einzelinteressen stehen. Wichtig wird vor allem sein, bei der

Neubewertung der Grundstücke durch eine pauschalierte Bodenwertsteuer

den Weg des geringsten bürokratischen Aufwands zu wählen. Für Mieter

wird es soziale Lösungen geben müssen. Denn sie werden in den Städten

vielerorts höhere Mieten zahlen müssen, weil Vermieter die höhere

Grundsteuer umlegen können.

