Rheinische Post: Kommentar: Internet: Berlin versagt

Wäre es nicht so traurig, müsste man lachen:

Ende 2018 sollten fast alle Bundesbürger von schnellen Webzugängen

profitieren. Das wurde 2013 von der großen Koalition als großes Ziel

ausgegeben. Doch tatsächlich wurden bisher nur 13 Millionen Euro von

3,5 Milliarden Euro ausgegeben. In NRW haben erst vier Bauprojekte

begonnen – ein Desaster für Ex-Bundesverkehrminister Alexander

Dobrindt (CSU). Er hat die Förderprogramme zu kompliziert gestrickt.

Aber auch die frühere rot-grüne Landesregierung in NRW trägt

Verantwortung: Anstatt ein besseres Bundesprogramm zu fordern, übte

sich Ex-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) in Schönfärberei

und behauptete, die Förderprogramme würden funktionieren. Was muss

passieren? Bei den künftigen Glasfasernetzen muss der Ausbau durch

die Telefonkonzerne Vorrang haben, statt wieder auf Staatsgeld zu

setzen. Dafür sollte die Regulierung für die neuen

Milliarden-Investitionen teilweise wegfallen. Dann werden die

Anschlüsse vielleicht etwas teurer und die Telekom etwas mächtiger,

aber der Ausbau läuft.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell