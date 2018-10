Rheinische Post: Kommentar: Keine Angst vor den neuen Telenotärzten

Der Telenotarzt ist eine Chance für das

Rettungswesen. Richtig eingesetzt, verbessert er die Qualität der

Erstversorgung am Einsatzort, weil er öfter und schneller eingesetzt

werden kann als herkömmliche Notärzte. Denn wenn der Zufall es will

und alle verfügbaren Notärzte gerade bei anderen Einsätzen gebraucht

werden, ist der Telenotarzt für die Rettungsmannschaft vor Ort die

beste Möglichkeit, trotzdem auf ärztliche Expertise zuzugreifen. Das

Risiko der Fernexpertise ist dank moderner Technik kleiner, als man

meint. Über hochauflösende Kameras kann auch ein Telenotarzt den

Patienten ziemlich genau in Augenschein nehmen. Außerdem hat er

Zugriff auf wichtige Messdaten etwa zur Sauerstoffkonzentration und

zur Arbeit des Herzens. Und nicht zuletzt kooperiert der Telenotarzt

aus der Ferne mit einer Rettungswagen-Besatzung vor Ort, die Dank

immer umfangreicherer Ausbildung inzwischen auch im internationalen

Vergleich exzellent ausgebildet ist. Natürlich ist ein körperlich

anwesender Arzt die bessere Alternative. Aber nicht alles, was

wünschenswert ist, ist immer auch machbar. Der dosierte Einsatz von

Telenotärzten ist nicht fahrlässig. Fahrlässig wäre, den Patienten

diese Möglichkeiten vorzuenthalten.

