Rheinische Post: Kommentar: Laschets unglückliche Personalpolitik

Kommentar: Laschets unglückliche Personalpolitik

Der Rücktritt von Christina Schulze Föcking war

fällig. Sie hatte erkennbare Schwierigkeiten, ihr Amt als

Agrarministerin sauber von dem Geschehen auf dem Bauernhof ihrer

Familie zu trennen. Sie hatte noch größere Schwierigkeiten, dem

Landtag ihr Vorgehen bei der Umstrukturierung ihres Ministeriums zu

erklären. Und überhaupt nicht mehr erklären konnte sie, warum sie

sich in aller Öffentlichkeit für einen Hacker-Angriff auf ihr

privates IT-Netzwerk bemitleiden ließ, den es nicht gab. All dem

konnte Schulze Föcking keinen einzigen nennenswerten politischen

Erfolg gegenüberstellen. Ihr Vorgänger Johannes Remmel (Grüne) war

zwar auch umstritten. Aber er hat mit seinem Katzen-Abschussverbot,

dem NRW-Klimaschutz-Gesetz, der Verkleinerung des Braunkohletagebaus

und vielem anderen bis heute sichtbare Spuren hinterlassen. Schulze

Föcking blieb als gestaltende Politikerin unsichtbar. Ihren Rücktritt

begründete die 41-Jährige ausschließlich mit Bedrohungen, denen sie

und ihre Familie im Internet und in anonymen Briefen ausgesetzt sind.

Das ist keine Bagatelle. Anonym verbreiterter, undifferenzierter Hass

gehört zu den größten Plagen unserer Zeit. Aber es hätte Christina

Schulze Föcking gut zu Gesicht gestanden, ihren Rücktritt auch mit

ein paar selbstkritischen Worten zu begleiten. Eine weitere verpasste

Chance. Nach ihrem Rücktritt gerät Ministerpräsident Armin Laschet

nun selbst in den Fokus. Er wird die Frage beantworten müssen, warum

er sie so lange verteidigt hat. Sollte der absehbare

Untersuchungsausschuss ihm oder seinem Regierungssprecher nachweisen

können, dass die beiden die unsägliche Selbstinszenierung der

Ministerin als Pseudo-Opfer einer herbeifantasierten Hacker-Attacke

wider besseres Wissen unterstützt haben, wird aus dem Fall Schulze

Föcking noch eine Regierungskrise. Auszuschließen ist das nicht.

Seine Personalpolitik ist die größte Schwachstelle von Armin Laschet.

Mit Medienminister Holthoff-Pförtner, der diese Zuständigkeit wegen

eines Interessenkonfliktes schon nach zwei Monaten wieder abgeben

musste, fing es an. Mit der verheißungsvoll angekündigten

Bosbach-Baum-Kommission, die nach dem Rückzug des Liberalen jetzt nur

noch eine Bosbach-Kommission ist, ging es weiter. Und dass Wolfgang

Bosbach als Chef dieser Regierungskommission für mehr Sicherheit

jetzt auch noch unbedingt einen Nebenjob bei einem privaten

Sicherheitsdienst annehmen musste, ist auch unglücklich. Das sind zu

viele Personalquerelen für eine Regierung, die noch kein Jahr im Amt

ist.

