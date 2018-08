Rheinische Post: KOMMENTAR LEG hat sich mehr Vertrauen verdient

Von Thomas Reisener

Die LEG ist systemrelevant. Im unteren Preissegment, in dem das

Angebot besonders knapp ist, bietet niemand sonst in NRW so viele

Wohnungen an. Auch zehn Jahre nach ihrer Privatisierung bleibt die

LEG wichtigster wohnungspolitischer Partner des Landes. Ihre

Spezialisierung auf eine oft prekäre Kundschaft und ihre schiere

Größe machen die LEG aber häufiger als andere Vermieter zur

Zielscheibe. Bei 350.000 Mietern gibt es eben immer irgendwo Ärger.

Fakt ist: Die Mieter bleiben im Schnitt elf Jahre lang bei der LEG,

und die Leerstandsquote ist mit 2,8 Prozent absolut unauffällig. Wäre

die LEG ein Skandal-Vermieter, könnte sie solche Zahlen nicht

vorweisen. Unter dem Strich war die Privatisierung der LEG ein

Erfolg. Aus einem Landesunternehmen mit chronisch roten Zahlen wurde

ein profitabler Börsenstar, der heute deutlich mehr Wohnungen und

Jobs anbietet als vor der Privatisierung. Das sollte die Politik

respektieren. Einem Privatunternehmen auch zehn Jahre nach der

Privatisierung noch ins Geschäft reden zu wollen, ist vermessen. Das

herkömmliche Mietrecht, das auch für alle anderen Vermieter gilt,

muss genügen. Es gibt keinen Grund, der LEG mehr als anderen

Vermietern zu misstrauen.

