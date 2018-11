Rheinische Post: Kommentar: Migration ist und bleibt Top-Thema

In der CDU ist der Kampf um die Deutungshoheit

ausgebrochen, wie man frustrierte Ex-CDU-Wähler von der AfD

zurückholt. Gut so. Niemand muss sich damit abfinden, dass die AfD

zweistellige Ergebnisse erzielt und in allen Landesparlamenten sitzt.

Alle drei Kandidaten für den Vorsitz halten deshalb eine gewisse

inhaltliche Härte in der Zuwanderungspolitik für unabdingbar. Von

einer lebenslangen Einreisesperre für straffällig gewordene

Asylbewerber (Kramp-Karrenbauer) über Zweifel am UN-Migrationspakt

(Spahn) bis zur Asylrechts-Reform (Merz) schießt zwar manches über

das Ziel hinaus. Der Migrationspakt legt humanitäre Mindeststandards

fest, dagegen spricht wenig. Und er verpflichtet die Mitgliedstaaten

auch nicht zu einer naiven Zuwanderungspolitik. Auch das Grundrecht

auf Asyl ist nicht das Problem. Trotzdem ist die Grundfrage, unter

welchen rechtlichen Bedingungen Menschen zu uns kommen und was wir

von ihnen verlangen, wenn sie bleiben, eine zentrale Frage der

kommenden Jahrzehnte. Problematisch sind deshalb nicht offene

Diskussionen über Migration, sondern eher liberale Moralapostel wie

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, die jeden Diskurs abwürgen

wollen. Laschet sagt, man dürfe die Migrationsfrage nicht überhöhen,

und erklärt zugleich, er sei ein Mann der inneren Sicherheit und

bekämpfe Clans. Ja, was ist denn das anderes als Migrationspolitik?

Die libanesischen Clans, die kriminelle Parallelgesellschaften

gebildet haben, staatliche Autoritäten ablehnen und zugleich

staatliche Transfers beziehen, sind Negativbeispiele für eine

jahrzehntelange verfehlte Laisser-faire-Integrationspolitik.

Natürlich ist die Migrationsfrage eine Frage der inneren

Sicherheit, denn die kulturelle Sozialisation mancher Zuwanderer aus

patriarchalisch geprägten, muslimischen Gesellschaften birgt

Konfliktstoff. Es gibt eben ein Problem mit gewaltbereiten jungen

Männern, die Frauen, Christen, Juden oder Homosexuelle als nicht

gleichwertig ansehen. Da muss Herr Laschet nur bei jedem Polizeichef

nachfragen oder bei seiner Staatssekretärin Serap Güler, die unlängst

davor warnte, dass muslimische Zuwanderer den Antisemitismus „mit der

Muttermilch“ aufgesogen haben. In Köln, Hagen und Düsseldorf ist die

Drogenszene laut Polizei fest in der Hand von nordafrikanischen

Männern. Die Sprachprobleme vieler Zuwanderer-Kinder in Kitas und

Grundschulen sind nicht irgendeine Migrationsfrage, sondern ein

Bildungsthema. Dies sollen wir nicht überhöhen? Was für ein

Armutszeugnis! Es ist nicht die Frage, ob wir die Probleme

ansprechen, sondern wie, sagt der Islamwissenschaftler Ahmad Mansour.

Recht hat er. Liebe CDU-Kandidaten, bitte streitet weiter über die

richtige Migrationspolitik.

