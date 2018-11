RNZ: Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg) zur Südwest-SPD

Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg) zum

Führungsstreit in der Südwest-SPD:

„Zufrieden darf kein Genosse sein mit der vergangenen Woche. Die

Partei präsentierte sich in einem schrecklichen Zustand, der viele

Wähler entsetzt haben dürfte. Das Ergebnis ist zwar von einem

Aufbruch weit entfernt, aber eines, das den geringsten Schaden

verspricht. Für SPD-Fraktionschef Andreas Stoch hätte eine Niederlage

einen massiven Ansehensverlust bedeutet. Und Lars Castellucci wäre

umgekehrt an der Parteispitze eher unglücklich geworden. Zu deutlich

zeigte sich in Sindelfingen, mit welch kaum verhohlenem Hass seine

politischen Gegner dem Wieslocher begegnen. Auch bei besten

Absichten: Er wäre über kurz oder lang an den internen Widerständen

gescheitert.

Stoch hat den Vorteil, dass er die Partei auf ein klares Ziel

ausrichten kann: die Landtagswahl 2021. „Baden-Württemberg first“

wird das Marschkommando lauten. Der neue Generalsekretär Sascha

Binder, ebenfalls ein Mann der Landtagsfraktion, ist dafür die

perfekte Ergänzung. Doch das birgt auch Risiken: Andere Interessen

innerhalb der SPD finden sich kaum noch wieder. Gerade das linke

Lager, das Stoch mit seiner „Verhinderungswahl“ an die Parteispitze

hievte, könnte sich schon bald daran stören. Stabilität bis 2021

verspricht vor allem eines: Die vergangene Woche verlief derart

hässlich, dass jegliche Lust am Konflikt vorerst erstickt sein

dürfte.“

Pressekontakt:

Rhein-Neckar-Zeitung

Dr. Klaus Welzel

Telefon: +49 (06221) 519-5011

Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell