Rheinische Post: Kommentar: Null Toleranz

Die Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen

haben mit der Großrazzia gegen den Moscheeverein Masjid Arrahman in

Mönchengladbach-Rheydt ein weiteres Zeichen gesetzt in ihrem Kampf

gegen den radikalen Salafismus – und damit gegen den islamistischen

Terror. Denn der „Kulturverein“ gilt in der Szene als Treffpunkt für

Extremisten und sogenannte Gefährder. Auch ein Hassprediger soll dort

aufgetreten sein. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) setzt damit

seine Null-Toleranz-Linie gegen die Fundamentalisten fort. Und das

ist gut so! Diesen Islamisten mit ihrer menschenverachtenden

Weltanschauung muss buchstäblich das Wasser abgegraben werden. Sie

dürfen sich nirgends mehr sicher fühlen, keine ruhige Minute mehr

haben, müssen ständig den Atem der Sicherheitsbehörden spüren. Gegen

solche Menschen, die die westlichen Werte mit Füßen treten und sogar

mit Anschlägen töten wollen, kann der Ermittlungsdruck nicht hoch

genug gehalten werden. Die Razzia ist daher auch eine klare Botschaft

des Rechtsstaates an die Adresse der Islamisten.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell