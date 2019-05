Rheinische Post: Kommentar: Pflichtfach Erste Hilfe

Mal Hand aufs Herz. Wissen Sie noch, wie eine

stabile Seitenlage geht? Oder wie eine Herz-Lungen-Wiederbelebung

funktioniert? Wenn nicht, sind Sie in Deutschland in „guter“

Gesellschaft. Denn nur etwa jeder Fünfte soll dazu noch imstande

sein. Dabei kann eine gezielte Erste-Hilfe-Maßnahme über Leben und

Tod entscheiden. Der Hauptgrund für diese alarmierende Entwicklung

liegt auf der Hand: Die meisten absolvieren nur einmal im Leben einen

entsprechenden Kursus. Und das in der Regel mit etwa 18 Jahren, wenn

sie den Führerschein machen. Mehr ist gesetzlich nicht

vorgeschrieben. Man benötigt nicht einmal eine einzige Auffrischung

der Kenntnisse, um bis ins hohe Alter Auto fahren zu dürfen. So geht

es nicht weiter. Wir sollten es nicht länger hinnehmen, dass jährlich

in Deutschland 10.000 Menschen sterben, nur weil niemand Erste Hilfe

leisten kann. Es muss zur Vorschrift werden, dass man in bestimmten

zeitlichen Abständen entsprechende Kurse besucht – auf freiwilliger

Basis funktioniert es nun mal nicht.

