Rheinische Post: Kommentar / Radikalität ist Gift = Von Henning Rasche

Die Lobeshymnen auf das britische Unterhaus

nehmen kein Ende. Begeistert erzählen sich Deutsche von den obskuren

Szenen im House of Commons. Politik kann unterhaltsam sein, mögen sie

denken. Dabei ist das, was in London geschieht, eine Tragödie. In

Großbritannien zeigt sich, wohin Radikalität führt: verdammt nah an

den demokratischen Abgrund. Der Anführer dieser Entwicklung heißt

Boris Johnson. Dass Johnson nicht bloß ein Clown ist, sondern ein

Lügner, hat er während des Brexit-Referendums offenbart. Mittlerweile

führt er aber die Regierung des Vereinigten Königreichs an. Als

britischer Premierminister verwendet er einen erschreckend

autoritär-radikalen Stil.

Die parlamentarische Demokratie findet Johnson im Alltag eher

lästig und Kritiker nervig. Seinen Plan, Großbritannien alsbald aus

der EU zu führen, will er – komme, was wolle – umsetzen. Was ihn

davon abhält, wird beseitigt. Das Parlament will einen No-Deal-Brexit

verhindern? Ab in die Zwangspause! 21 Abgeordnete von Johnsons Tories

stimmen in der Debatte für das Gesetz gegen den No-Deal-Brexit? Raus

mit ihnen! Es mag legal sein, was Johnson tut. Aber es ist

brandgefährlich. Das Gift ist die Kompromisslosigkeit. Politik ist

der Ort des Ausgleichs von Interessen, nicht der Ort, um

Einzelinteressen durchzusetzen. Mit seiner Rücksichtslosigkeit ist

Johnson aber auf der Welle des Zeitgeists. Populisten überall auf der

Welt versprechen, hehre Ziele auf einfachen Wegen zu erreichen. Das

ist, in einer Demokratie jedenfalls, unmöglich. Zudem hat nicht das

britische Volk Boris Johnson das Regierungsmandat verliehen, sondern

die konservative Partei. Dieser Konstruktionsfehler sollte nun durch

eine Neuwahl behoben werden. Johnson sollte die Briten fragen, ob sie

seinen autoritär-radikalen Stil gutheißen. Besser wäre, sie sagten:

No.

