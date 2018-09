Rheinische Post: Kommentar: Riskanter Balanceakt

Mit dem türkischen Präsidenten kommt ein für

Deutschland schwieriger Gast. Recep Tayyip Erdogan hat in den

vergangenen Jahren eine Entwicklung in seinem Land von einer

Beinahe-Demokratie hin zu einem autokratischen System vorangetrieben

und das deutsch-türkische Verhältnis schwer beschädigt. Erdogan muss

von der deutschen Regierung für die autoritäre Umgestaltung seines

Landes und seiner Verfassung kritisiert werden. Aber Deutschland und

die Türkei müssen auch sprechfähig bleiben. Wenn man mit all jenen,

die man nicht für demokratisch hält, keinen Umgang mehr pflegt,

reduziert sich die Zahl internationaler Gesprächspartner drastisch.

Der Besuch von Erdogan in Deutschland kann nur glimpflich verlaufen,

wenn Bundesregierung und Bundespräsident Distanz zeigen. Vor allem

wird es darauf ankommen, was nach dem offiziellen Ende des

Staatsbesuchs passiert, wenn Erdogan in Köln die Ditib-Moschee

eröffnet. Sollte die Stadt chaotische Szenen erleben oder Erdogan

seinen Auftritt nutzen, um die Stimmung negativ anzuheizen, dann

verschlechtert sich die Beziehung erneut auf das Niveau von Ende

2017.

