Rheinische Post: Kommentar: Sanfter Druck auf Rom

An die Regeln der Euro-Zone müssen sich alle

halten – auch Italien. Aber drakonische Strafen helfen nicht. Einen

Kollaps Italiens kann sich Europa nicht leisten. Wenn die Euro-Zone

sich gemeinsame Regeln für die Haushaltsführung der Einzelstaaten

gibt, dann gelten die auch für regierende Rechtspopulisten und

Kabarettisten in Italien. Insofern könnte man sagen: Die Koalition in

Rom hält die Regeln nicht ein und muss bestraft werden. So einfach

ist es aber nicht. Einerseits darf Europa Italien die Defizitsünden

nicht einfach durchgehen lassen, weil es so Glaubwürdigkeit

verspielen würde; andererseits kann die Gemeinschaft es sich gar

nicht leisten, dass die drittgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone mit

schwachem Wachstum, hohen Arbeitslosenzahlen und ausufernder

Verschuldung in die Knie geht. Mangelnder Reformwille über Jahre

hinweg war in Griechenland auszuhalten – Italien ist zu groß. Also

hilft nur sanfter Druck, wie ihn Brüssel jetzt ausübt. Und die

Rechten in Italien müssen begreifen, dass abseits aller drohenden

EU-Maßnahmen Populismus und teure Wahlversprechen die

Staatsfinanzierung nur weiter verteuern, die Schulden nach oben und

die Banken in den Bankrott treiben. Den starken Mann zu mimen, hilft

Matteo Salvini auf Dauer nicht.

