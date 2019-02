Rheinische Post: Kommentar / Sicherheit geht vor = Von Christian Schwerdtfeger

In Duisburg sind zwei Hochhäuser geräumt

worden. Rund 200 Bewohner mussten die Gebäude kurzfristig ohne

Vorwarnung verlassen. Wegen erheblicher Brandschutzmängel. Es ist

nicht der erste Fall dieser Art in NRW. Und es wird auch nicht der

letzte sein. Für die Betroffenen ist die Räumung natürlich sehr

unangenehm – und wahrscheinlich noch viel mehr als das. Zumal die

Menschen nicht wissen, wann sie zurück in ihre Wohnungen dürfen. Über

diese „Hau-Ruck-Aktion“ lässt sich streiten – aber nicht über die

Notwendigkeit der Maßnahme.

Sicherheit geht vor! Stadt und Feuerwehr werden diese Entscheidung

nicht leichtfertig getroffen haben. Das zeigt schon allein die

Tatsache, dass nach Feststellung der Mängel noch weitere Gutachter

hinzugezogen worden sind, um den Befund noch einmal zu bestätigen. Es

bestand offenbar ein enormes Sicherheitsrisiko für die Menschen.

Daher sollte man für die Räumung nicht die Stadt Duisburg

verantwortlich machen. Kritische Fragen sollten vielmehr dem

Vermieter gelten, für den die Sicherheit seiner Bewohner

offensichtlich nicht an erster Stelle steht.

