Rheinische Post: Kommentar: Söders Alleingang, Seehofers Risiko

So sehr die CSU frohlocken mag, dass der

Bamf-Skandal die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin rückblickend in ein

noch kritischeres Licht setzt, so wenig kann die Partei die Affäre

jetzt gebrauchen. Zwar geht es um eine Bundesbehörde mit Hauptsitz

Nürnberg, aber frei von Verantwortung für die Überforderung vieler

Mitarbeiter während der Flüchtlingskrise ist keine der damals

involvierten Parteien. Ministerpräsident Markus Söder will im Oktober

die absolute Mehrheit der CSU bei der Landtagswahl verteidigen;

Wasser auf die Mühlen der AfD gefährdet da seine Chancen. Also

demonstriert er Härte und Handlungsfähigkeit. Abschiebungen,

Ankerzentren – alles im Alleingang. Ohne den Bund und andere

Bundesländer. Nur sitzt im Bundesinnenministerium jetzt ein CSU-Mann.

Horst Seehofer erlebt gerade, wie risikoreich die Flüchtlingspolitik

ist, sitzt man selbst an der zentralen Schaltstelle. Und wie sich ein

bayerischer Alleingang aus Berliner Sicht anfühlt. Söder sagt, er

trete in Vorleistung. Das würde bedeuten, Seehofer hat noch nicht

geliefert. Der Ministerpräsident und der CSU-Chef haben aber ohnehin

nur einen Burgfrieden geschlossen. Bis zur Wahl im Oktober. Danach

wird neu gerechnet. Mit Bamf-Skandal oder ohne.

