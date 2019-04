Rheinische Post: Kommentar / Ubers Wette = Von Florian Rinke

Die E-Mail endet zwar mit „kollegialen Grüßen“,

doch die vorangegangenen Zeilen zeigen das Gegenteil. Wegen Verstößen

gegen das Personenbeförderungsrecht muss der Uber-Partner Safedriver

Ennoo in Düsseldorf vorübergehend den Betrieb einstellen – und will

deswegen direkt alle Mitarbeiter entlassen. Mehr soziale Kälte geht

kaum.

Und Uber? Der Fahrdienstvermittler tut mal wieder unbeteiligt. Die

Bösen, das sind in seiner Welt die Mietwagen-Unternehmen, die sich

nicht an die Regeln hielten, obwohl man sie doch darauf hinweise.

Dabei ist das Problem eine Systemfrage: Vieles deutet darauf hin,

dass der US-Fahrdienst spekuliert, dass bald auf Bundesebene Gesetze

geschaffen werden, die vieles legalisieren, was den Partnern momentan

zur Last gelegt wird. Und weil der deutsche Markt dann besonders

lukrativ ist, geht es nun darum, Marktanteile zu erobern. Mit welchen

Mitteln das vor Ort geschieht? Offenbar zweitrangig. Im Zweifel

ziehen sich die Verfahren ja vielleicht so lange hin, bis sich die

Gesetzeslage geändert hat – und sie eingestellt werden können. Dann

wäre Ubers Rechnung aufgegangen.

