Rheinische Post: Kommentar / Urlaub in den Zeiten der Diktatur = VON CHRISTIAN SCHWERDTFEGER

Die Strände in den türkischen

Touristenhochburgen rund um Antalya, Belek und Izmir sind wieder voll

mit Sonnenanbetern. Die Deutschen baden und fahren wieder gerne

Wasserski im Mittelmeer an der türkischen Riviera, so als sei nichts

passiert. Die Nachfrage nach einem Urlaub in der Türkei hat in diesem

Jahr wieder deutlich zugenommen. Ein Rekordjahr könnte es sogar

werden, jubeln Reiseveranstalter. Dabei ist der Putschversuch in der

Türkei gerade einmal zwei Jahre her. Die dramatischen Folgen für die

Bevölkerung dauern bis heute an. Verfolgungen und Verhaftungen

Andersgläubiger durch das Regime stehen auf der Tagesordnung. Die

Türkei ist zu einer Diktatur geworden. Und nun weist auch das BKA

noch einmal auf eine angespannte Sicherheitslage in der Türkei hin.

Das wird von vielen Urlaubern aber gerne ausgeblendet. Abgeschottet

in den Hotelburgen und Luxusresorts, die mit Tiefstpreisen locken,

bekommen die meisten von den Schattenseiten nichts mit. Das sollten

sie aber. Die politische Lage in der Türkei sollte niemandem egal

sein. Man sollte bedenken: Mit einem Urlaub in der Türkei unterstützt

man auch einen Diktator.

