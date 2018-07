Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Reinhard Grindel

Das DFB-Debakel geht munter weiter. Auch die

späte Erklärung des schwer angezählten obersten nationalen Fußballers

Reinhard Grindel war alles andere als ein großer Wurf. Der DFB-Chef,

Ex-CDU-Abgeordnete und Ex-TV-Journalist flüchtete sich vor allem in

eines – Allgemeinplätze. Und in schlechter, recht neuer Tradition:

Nachfragen sind nicht möglich. Dabei wäre durchaus Bedarf vorhanden.

Zum Beispiel, wie er das denn nun wirklich gemeint hat im Bundestag

in Sachen Zuwanderung, Optionsmodell und Integration. Oder ob er es

wirklich erstaunlich findet, dass Mesut Özil (oder einer seiner

Berater) die Grindel-Rede im Bundestag aus dem Jahr 2004 (»Multikulti

ist in Wahrheit Kuddelmuddel. Es ist eine Lebenslüge«) vor dem

aktuellen Hintergrund noch etwas schlechter findet als zahlreiche

andere Bundestagsabgeordnete, die den DFB 2013 darüber informierten,

dass sein Schatzmeister vielleicht doch nicht so ganz zu den Werten

des Deutschen Fußball-Bundes passt. Aber: Nachfragen unerwünscht. So

wurschtelt der DFB munter weiter. Und es ist keiner in Sicht, der den

DFB wieder in Führung bringen könnte. Reinhard Grindel auf jeden Fall

nicht.

