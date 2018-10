Rheinische Post: Kommentar / Viel Dunkel, wenig Licht = VON HENNING RASCHE

Amed A. ist tot. Er wird nicht dadurch wieder

lebendig, dass ein Minister sein Amt aufgibt. Er wird auch nicht

dadurch wieder lebendig, dass die Öffentlichkeit erfährt, was

wirklich in der Nacht des 17. September in Zelle 143 der JVA Kleve

geschehen ist. Man darf den tragischen Verlust eines Menschenlebens

nicht vergessen, wenn man über die Konsequenzen aus dem schrecklichen

Fall diskutiert. Aber man muss sie diskutieren. Amed A. müsste

vielleicht nicht tot sein, wenn einige Fehler vermieden worden wären.

Fehler, die sich aneinanderreihen und die ein erschütterndes Bild der

Kreispolizeibehörde Kleve und der Justizvollzugsanstalt Kleve

zeichnen. Da die Möglichkeit besteht, dass Amed A. vor dem Tod hätte

gerettet werden können, muss die Aufklärung nun endlich Fahrt

aufnehmen und in die Tiefe gehen. Es liegt zu viel Dunkel und zu

wenig Licht auf dem Fall des Amed A. Warum hat die JVA Kleve dem

Minister berichtet, die Gegensprechanlage sei nicht betätigt worden –

wenn sie es doch wurde? Die Staatsanwaltschaft wird dort jeden Stein

umdrehen müssen. Über Konsequenzen für den Justizminister ist dann

später zu entscheiden. Gleichwohl gibt Peter Biesenbach bislang ein

eher unglückliches Bild bei der Aufklärung ab.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell