Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Großen Koalition

Wie lange hält die Große Koalition in Berlin

noch? Eine Woche vor der wichtigen Landtagswahl in Hessen ist das die

Frage aller Fragen. Die Antwort lautet: So lange, bis die SPD sie

verlässt – oder sie verlassen muss, weil der Druck aus den eigenen

Reihen zu groß wird. Die SPD steht vor der Existenzfrage: weiter so

in der Koalition mit der Union oder politischer Selbstmord aus Angst

vor dem Tod? Erst das einstellige Ergebnis in Bayern, bundesweit

Umfragewerte um die 15 Prozent und nun Absturzgefahr in Hessen. Die

einstige Volkspartei befindet sich in einer schlimmen Situation. Da

darf man sich fragen, wie Andrea Nahles die nächste drohende

Niederlage in einer Woche den noch verbleibenden Wählern und ihrer

eigenen Partei erklären will. Der SPD-Vorsitzenden ist das nach der

Bayern-Wahl schon nicht gut gelungen. Die Floskel, zur Sachpolitik

zurückkehren zu müssen, haben die Genossen und Wähler schon so oft

gehört. Das wird nicht reichen. Die Situation ist nicht bescheiden,

sie ist verheerend. Verlässt die SPD die Große Koalition und setzt

personell auf einen Neuanfang – dafür müsste allerdings nicht nur

Nahles, sondern unbedingt auch Olaf Scholz weg -, bräuchte sie bei

einer Neuwahl eigentlich gar nicht anzutreten. Denn die SPD will ja

schon seit Martin Schulz nicht mehr regieren, sie bettelt geradezu

darum, in die Opposition zu gehen. Eine grundsätzliche Neuausrichtung

– personell wie inhaltlich – ist zudem nicht auf Knopfdruck zu haben,

ganz gleich, ob der neue Mann an der Spitze Kevin Kühnert oder der

Papst von China ist. Bleibt die SPD in der Großen Koalition, dürfte

die Revolte vom linken Flügel nach einer Pleite in Hessen nicht lange

auf sich warten lassen. Bis zur Wahl haben sich die Sozialdemokraten

eine Friedenspflicht auferlegt, doch danach könnte es zur Sache

gehen – mit allen dramatischen Folgen und personellen Konsequenzen.

Und die CDU? Wenn Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier sein Amt

verlieren sollte, wird das nicht ohne Folgen für die Bundeskanzlerin

bleiben. Angela Merkel würde abermals geschwächt. Der Druck auf sie

wird wenige Wochen vor dem Bundesparteitag der CDU am 7. und 8.

Dezember in Hamburg weiter steigen. Aber Merkel wird die Große

Koalition niemals platzen lassen. Das würde ihr politisches Ende

bedeuten und Deutschland international erneut unregierbar erscheinen

lassen. Eher gibt sie den Parteivorsitz ab und schickt ihre

Vertraute Annegret Kramp-Karrenbauer noch ins Rennen. Das alles wird

die Große Koalition aber nicht mehr retten, weil sie vor lauter

Unbeliebtheit nicht mehr zu retten ist. Die Uhr tickt für die GroKo.

Nach der Hessen-Wahl am Sonntag in einer Woche wissen wir vielleicht

etwas besser, wie lange noch.

