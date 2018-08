Rheinische Post: KOMMENTAR Viel Geld fürs Bauen und kaum Weitblick

Von Jan Drebes

Wer in den Koalitionsvertrag von Union und SPD schaut, kann den

Eindruck gewinnen, dass die Bundesregierung nicht weiß, wohin mit all

dem Geld. Der Haushalt hat ein Rekordvolumen erreicht, viele

Fördermittel kommen dem Ausbau der Infrastruktur, der

Breitbandversorgung, dem sozialen Wohnungsbau und vielen Bauprojekten

in den Ländern und Kommunen zugute. Das ist grundsätzlich nicht zu

beklagen. Es fehlt jedoch an Weitblick, wenn einerseits etwas für die

Gewinnung von Fachkräften und eine bessere Personalausstattung der

Bauämter getan wird, gleichzeitig aber Lieferengpässe bei einem

Rohstoff entstehen, an dem in Deutschland wahrlich kein Mangel

herrscht. Es ist tatsächlich Aufgabe der Politik, absurd lange

Verfahren von mehr als zehn Jahren für eine Sandgrube abzukürzen. Das

ist keinem zu erklären. Aber auch wenn die Menschen nicht im Stau von

sich ewig hinziehenden Baustellen stehen wollen: Es darf nicht sein,

dass hoffentlich schnellere Genehmigungsverfahren zulasten der

Bürgerbeteiligung gehen oder gar Eingriffe in den Naturschutz

erleichtern. Das würde dann ebenfalls von wenig Weitblick zeugen. Und

die Baubranche muss etwa beim Recycling abgerissener Gebäude

beweisen, dass sie innovationsstark ist.

