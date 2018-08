Westfalenpost: Klimaschutz? Das nervt / Kommentar von Martin Korte zu den EU-Klimazielen

Klimaschutz? Ach ja, da war doch was. Aber irgendwie

nervt das Thema. Es ist unangenehm, ständig an die eigene

Verantwortung erinnert zu werden. Es macht keinen Spaß, auf

Annehmlichkeiten und Luxus zu verzichten. Und außerdem: Es gibt doch

Wichtigeres. Rente, Jobs, Flüchtlinge, Kriminalität… So denken

viele Menschen – und auch Politiker sind Menschen: Der Kampf gegen

die globale Erwärmung ist in Deutschland klammheimlich von der

politischen Agenda verschwunden. Wir haben es der Dürre des

Hitzesommers zu verdanken, dass nun wieder über den Klimawandel

diskutiert wird. Es ist gut, dass die Europäische Union ihre

ehrgeizigen Ziele nun noch einmal verschärft. Denn das Problem ist ja

nicht gelöst, nur weil wir nicht mehr darüber reden. Brüssel handelt

fast schon antizyklisch: Donald Trump hat gerade die

Verbrauchsvorschriften für Autos quasi freigegeben, und erst gestern

schlug die US-Administration vor, auch die Regeln für

Kohlekraftwerke zu lockern. Deutschland wird seine selbst gesteckten

Klimaziele mutmaßlich nicht erreichen. Nun muss sich Berlin um so

mehr an den Brüsseler Vorgaben messen lassen. Das heißt: Es ist

zwingend erforderlich, den Abschied von der Braunkohle zu

beschleunigen. Klar, der Klimawandel ist ein globales Problem, und

die Europäer sind nicht die schlimmsten Sünder. Aber mit dem Finger

auf andere zu zeigen, ist keine Lösung. Wenn irgendwann in den USA

und anderswo wieder Vernunft eingekehrt sein wird, dann könnte Europa

mit seinen Energietechnologien auf dem globalen Markt eine

Führungsrolle einnehmen. Auch wenn das Thema in der Zwischenzeit

nervt.

