Rheinische Post: Kommentar / Zinsverzicht ist Imagewerbung = Von Georg Winters

Natürlich klingt es logisch, wenn eine Bank,

die selbst eine Geldaufbewahrungsgebühr zahlen muss, dies auch von

Kunden verlangt. Dass steigende Kosten steigende Preise nach sich

ziehen können, ist eine Grundregel der Ökonomie. Aber: Es gibt in

Deutschland viel mehr Geldhäuser, die diese Zinsen nicht verlangen.

Sie betreiben Imagewerbung, die Kunden binden kann, und zeigen, dass

man auf Durststrecken wie die aktuelle Niedrigzinsphase auch andere

Antworten geben kann, als reflexartig die Preise zu erhöhen. Das

haben einige bis heute nicht gelernt. Das gilt genauso für das

Vorgehen mancher Bank oder Sparkasse. Auch wenn in den betroffenen

Häusern „nur“ vermögende Sparer getroffen werden – es geht ums

Prinzip. Dass man Strafzinsen von Neukunden ausdrücklich fordert, mag

in Zeiten harten Wettbewerbs unklug sein, ist aber legitim.

Bestandskunden über den Preisaushang einfach die Zusatzgebühren

überzustülpen, ist dagegen ein Unding und passt zu der Chuzpe, die

einige in der Branche im Umgang mit Kunden immer noch an den Tag

legen. Solche Branchenvertreter gehören gestoppt. Wenn nötig auch vor

Gericht.

