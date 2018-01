Neue Westfälische (Bielefeld): Deutscher Verkehrsgerichtstag endet in Goslar Geld zieht immer Matthias Bungeroth

Die Debatte ist nicht neu: Helfen Bußgelder, die

Autofahrer dazu zubringen, sich an Tempolimits zu halten und so zu

mehr Verkehrssicherheit beizutragen? Seien wir ehrlich: Geld zieht

immer. Wer einmal kräftig zur Kasse gebeten wurde, weil er das

Gaspedal allzu gedankenlos heruntergetreten hat, wird sich genau

überlegen, ob er ein nächstes Mal zum Raser wird. Insofern ist der

Gedanke der Abschreckung durch höhere Bußgelder und damit auch

frühere Fahrverbote nicht ganz von der Hand zu weisen. Allerdings:

Die Strafen müssen nachvollziehbar sein und das sollten die Behörden

kommunizieren. Ein Tempoverstoß vor einer Schule oder einem

Kindergarten wiegt schwerer als auf einer Landstraße außerhalb einer

Ortschaft. Vielleicht sollte der Gesetzgeber solche Aspekte in den

Bußgeldkatalog einarbeiten. Dann wird der Vorwurf der ewigen Abzocke

durch die öffentliche Hand entkräftet. Was diesmal beim Deutschen

Verkehrsgerichtstag auffällt: Es standen deutlich weniger

Themenfelder im Vordergrund, die die Zukunft des Kraftfahrens

betreffen. Nur einer der acht Arbeitskreise beschäftigte sich zum

Beispiel mit dem automatisierten Fahren, und dort ging es auch eher

um zivilrechtliche Dinge wie den Versicherungsschutz. Doch Ablenkung

durch Handys und Laptops am Steuer oder vermehrte Unfälle mit

Pedelecs treiben die Menschen ebenfalls um. Diese Themen drängen

mindestens ebenso wie die Höhe der Bußgelder.

